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Госдума готова обсудить снижение штрафов за утечку персональных данных
Минэкономразвития подготовило предложения к поправкам ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, предложив снижение заложенных в нем штрафов.

В последние годы в России значительно ужесточились требования к защите персональных данных. Усиление ответственности за утечки информации направлено на повышение уровня безопасности и ответственности бизнеса. Однако предложение о снижении штрафов за такие нарушения вызывает активные дискуссии как среди законодателей, так и в деловых кругах.

Председатель комитета Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале четко выразил позицию по вопросу возможного смягчения штрафных санкций за утечку персональных данных. По его мнению, снижение штрафов ослабляет основной посыл инициативы, направленной на борьбу с утечками.

"Мы готовы обсуждать предложения, но считаем, что ослабление ответственности сделает нашу инициативу бессмысленной. Без четкого осознания операторами своей ответственности и понимания финансовых рисков, связанных с утечками данных, кардинальных изменений в защите информации не произойдет", — подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что на данный момент существует серьезное сопротивление со стороны бизнеса, не готового инвестировать в системы информационной безопасности. Это, по его словам, является одной из причин, почему многие компании предпочитают искать пути смягчения ответственности.

Предложение о снижении штрафов поступило от Министерства экономического развития России. Согласно сообщениям СМИ, министерство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечку данных. В частности, предлагается снизить размеры штрафов, которые были заложены в первом варианте документа.

Бизнес-сообщество активно поддерживает это предложение, аргументируя тем, что слишком высокие штрафы могут негативно отразиться на малом и среднем бизнесе, который не всегда обладает достаточными ресурсами для создания мощных систем кибербезопасности.

Тем не менее, противники этого предложения считают, что снижение штрафов ослабит стимулы для компаний повышать уровень защиты данных. Снижение рисков финансовых потерь может привести к тому, что компании будут менее ответственно относиться к обеспечению безопасности персональных данных.

На данный момент Министерство цифрового развития России и Министерство юстиции совместно с другими ведомствами продолжают работу над поправками к законопроекту, который предполагает значительное увеличение штрафов за утечки данных. Из ответа главы Минцифры Максута Шадаева сенатору Артему Шейкину стало известно, что при соблюдении определенных условий размеры штрафов могут быть смягчены.

Ранее законопроекты об усилении ответственности за утечки данных были одобрены в первом чтении Госдумой. Они предполагают введение новых составов административных правонарушений и значительное увеличение штрафов, в некоторых случаях до десятков и сотен миллионов рублей. Для лиц, виновных в похищении данных, ответственность может включать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Защита персональных данных — один из ключевых вопросов информационной безопасности в современном мире. В условиях растущих киберугроз и постоянных утечек информации, как со стороны внешних злоумышленников, так и по вине самих компаний, важно ужесточать контроль и повышать ответственность за несоблюдение стандартов безопасности.

Высокие штрафы служат эффективным инструментом для обеспечения должного уровня защиты данных. Они вынуждают компании вкладываться в улучшение своих систем безопасности и внимательно следить за соблюдением всех нормативов. Любое смягчение ответственности может привести к ухудшению ситуации и росту числа утечек.

#информационная безопасность #госдума #законопроект #утечка данных #штрафы #персональные данные #защита информации #цифровая безопасность #кибер безопасность #ответственность бизнеса
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