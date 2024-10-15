Принтер для обработки и фиксирования буквенно-цифровой информации может использоваться в аппаратных залах атомных станций, диспетчерских аэродромов и аэропортов, на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», завершил испытания уникального устройства, которое называют "принтером" для атомных электростанций (АЭС). Этот инновационный прибор предназначен для обработки и фиксирования буквенно-цифровой информации и может быть использован на различных промышленных объектах, включая аппаратные залы АЭС, диспетчерские аэродромов, аэропортов, нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз.

Новое устройство выполняет важнейшую задачу — оно регистрирует данные в аппаратном журнале. В этом журнале с помощью системы объективного контроля фиксируются все действия операторов дежурных смен. Это позволяет создать полноценный отчёт о событиях, произошедших на объекте, с точным указанием времени и действий операторов.

Принтер позволяет выводить информацию как на рулонной бумаге, так и на листах формата A4, что делает его универсальным и удобным для использования в различных операционных залах. Само оборудование выполнено в формате моноблока, включающего печатающий механизм, систему управления, индикацию и защитные устройства.

Особенностью нового устройства является его способность функционировать в широком температурном диапазоне — от -10 до +55 °C. Это делает его идеальным решением для использования на объектах с высокими требованиями к устойчивости оборудования.

Кроме того, благодаря встроенным системам защиты и электропитания, принтер может обеспечить бесперебойную работу даже в самых экстремальных условиях, что особенно важно для АЭС и других критически важных объектов.

Оборудование поддерживает стандартные протоколы и интерфейсы для приёма и печати данных. Устройство совместимо с LPT и USB, что позволяет ему взаимодействовать с компьютерами на базе различных операционных систем, включая Linux, Windows и DOS. Это обеспечивает высокую степень гибкости в интеграции с существующими системами на объектах.

Одной из ключевых задач, которые ставились перед разработчиками устройства, было обеспечение защиты данных. Принтер способен надёжно фиксировать и хранить информацию, что имеет особое значение на объектах, таких как АЭС, где безопасность данных критически важна.

Испытания устройства прошли успешно, и сейчас оно готово к серийному производству. Ожидается, что массовое производство начнётся до конца текущего года.