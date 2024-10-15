Microsoft сообщила, что её вице-президент по исследованиям в области искусственного интеллекта Себастьен Бубек покинет компанию и начнёт работать в OpenAI. Его должность на новом месте работы пока неизвестна.

Себастьен Бубек, вице-президент по исследованиям в области искусственного интеллекта компании Microsoft, принял решение покинуть корпорацию и присоединиться к OpenAI. Это стало важной новостью в сфере ИИ, и согласно информации от Reuters, новая должность Бубека в OpenAI пока не раскрыта.

Представитель Microsoft подтвердил, что причиной ухода Себастьяна Бубека стало его желание продолжить работу над созданием сильного искусственного интеллекта (AGI). При этом корпорация выразила уверенность в том, что продолжит сотрудничество с OpenAI через проекты Бубека. Однако сам учёный пока воздерживается от комментариев по поводу перехода на новое место работы.

Бубек был одним из ключевых авторов исследования, посвящённого разработке языковой модели Phi. Эта модель отличается от других аналогов своими меньшими размерами, при этом продолжает оставаться высокоэффективной. Важно отметить, что большинство соавторов Бубека по проекту Phi остаются в Microsoft и планируют продолжать работу над развитием данной модели искусственного интеллекта. Таким образом, корпорация не потеряет направления исследований, которые были начаты под руководством Бубека.

Переход Себастьяна Бубека в OpenAI происходит на фоне значительных кадровых перестановок в самой компании. Например, в сентябре 2023 года из OpenAI ушла технический директор Мира Мурати. Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично заявил, что массовые уходы сотрудников никак не связаны с запланированной реструктуризацией компании.

Уход Себастьяна Бубека из Microsoft и его переход в OpenAI может оказать значительное влияние на будущее разработок в области искусственного интеллекта. AGI является одним из наиболее амбициозных направлений исследований в данной области. Переход такого ключевого специалиста, как Бубек, может ускорить процесс создания AGI, над которым активно работает OpenAI.