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Мадуро: Маск потратил не менее $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска в том, что он потратил не менее 1 млрд долларов на попытку переворота в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно выступил с громким обвинением в адрес американского миллиардера Илона Маска, утверждая, что тот потратил не менее 1 миллиарда долларов на организацию переворота в стране. Эти заявления вызвали широкий резонанс, поднимая вопрос о влиянии внешних сил на политическую ситуацию в Венесуэле.

Николас Мадуро утверждает, что Илон Маск активно инвестирует в дестабилизацию Венесуэлы. По его словам, предприниматель якобы профинансировал восстание, нацеленное на подрыв избирательного процесса и захват власти. Президент настаивает на том, что Маск стремится разрушить политическую стабильность в стране, поддерживая протестные движения и насильственные действия.

История противостояния между Маском и Мадуро началась летом, когда между ними произошла публичная перепалка. Маск, известный своими острыми высказываниями, сравнил венесуэльского президента с ослом, что вызвало ответную реакцию. Мадуро в свою очередь обвинил миллиардера в подстрекательстве к протестам и поддержке оппозиционных настроений после выборов. Более того, президент Венесуэлы вызвал Маска на поединок, на что тот, к удивлению многих, согласился.

Август 2024 года стал ещё одним поворотным моментом в политической драме Венесуэлы. Мадуро принял решение заблокировать в стране популярную социальную сеть X (бывший Twitter) на 10 дней. Этот шаг был сделан на фоне массовых протестов, которые разгорелись после выборов. Многие считают, что этот запрет стал ответом на активное использование платформы оппозиционными силами для мобилизации сторонников и распространения критических материалов.

Массовые протесты, охватившие Венесуэлу, вспыхнули в конце июля 2024 года. Они стали реакцией на президентские выборы, на которых Мадуро был переизбран на третий срок. Официальные данные показали, что он получил 51% голосов, однако оппозиция и часть международного сообщества выразили сомнения в честности выборов.

#илон маск #венесуэла #протесты
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