На китайские кроссоверы начнут ставить российские моторы, о чем сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ближайшем будущем российский автомобильный рынок пополнится новыми кроссоверами под брендом Evolute, оснащенными отечественными электромоторами и коробками передач. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», производство этих автомобилей планируется наладить на базе завода «Моторинвест». Руководитель специальных проектов предприятия, Василий Чеботарев, рассказал об этом, а также подчеркнул важность повышения уровня локализации производства.

На сегодняшний день под брендом Evolute выпускаются пять моделей автомобилей, среди которых седан i-PRO и несколько кроссоверов: i-JOY, i-JET, i-SKY, а также гибридный кроссовер i-SPACE. Уже в следующем году компания планирует запустить производство кроссовера i-JOY с российским электромотором и трансмиссией. Этот шаг позволит усилить позиции отечественного производителя на рынке электротранспорта и снизить зависимость от импортных компонентов.

Одним из ключевых направлений развития завода «Моторинвест» является локализация процессов сварки и окраски автомобилей. Этот шаг позволит значительно увеличить уровень местного производства. Помимо этого, планируется производство ряда пластиковых деталей и резинотехнических изделий непосредственно на российской территории. Локализация этих элементов также является важной частью общей стратегии компании по снижению производственных издержек и увеличению конкурентоспособности продукции.

Завод «Моторинвест» активно работает не только над вопросами локализации производства, но и уделяет внимание развитию научно-технического потенциала. Одним из главных направлений является разработка современных батарей для электромобилей и создание отечественных электромоторов.