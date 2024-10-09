Видеокарты GeForce RTX 50, как и предполагалось, будут представлены на выставке CES 2025, то есть в первых числах января.

В начале января 2025 года, на выставке CES, Nvidia представит своё новое поколение видеокарт — серию GeForce RTX 50. Этот анонс ожидается с большим интересом, так как уже появились первые утечки характеристик, касающиеся моделей RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070.

Одним из главных сюрпризов стала информация о том, что видеокарта GeForce RTX 5080 будет оснащена сверхбыстрой памятью с частотой 32 ГГц. Это значительно больше по сравнению с RTX 5090, которая получит память с частотой 28 ГГц. Первоначально ожидалось, что все модели серии будут иметь GDDR7 память с одинаковой частотой 28 ГГц, однако Nvidia решила сделать RTX 5080 более мощной за счёт увеличения скорости памяти.

Благодаря 256-битной шине, пропускная способность RTX 5080 составит 1 ТБ/с, что сравнимо с флагманской RTX 4090 предыдущего поколения. Важно отметить, что в RTX 4090 использовалась более широкая шина, но с более низкой частотой памяти. Такой подход позволил Nvidia достичь впечатляющего баланса между производительностью и стоимостью, делая RTX 5080 более привлекательной для геймеров и профессионалов.

Флагманская модель новой серии, GeForce RTX 5090, будет обладать выдающимися характеристиками. Одной из ключевых особенностей станет 512-битная шина, которая обеспечит невероятную пропускную способность — 1,8 ТБ/с. Это практически в два раза больше, чем у RTX 5080, и ставит RTX 5090 на вершину по производительности среди видеокарт.

Такой уровень пропускной способности позволит RTX 5090 справляться с самыми ресурсоёмкими задачами, будь то современные игры на максимальных настройках графики или сложные вычисления в профессиональных приложениях.

Что касается более доступной модели — GeForce RTX 5070, утечки информации пока минимальны, однако известно, что эта видеокарта будет оснащена 192-битной шиной и 12 ГБ видеопамяти. Это не сильно отличается от текущего поколения, и, похоже, Nvidia решила не акцентировать внимание на улучшениях в этой модели. Тем не менее, RTX 5070 может стать неплохим выбором для пользователей, которым нужна достойная производительность при умеренной стоимости.