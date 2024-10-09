Компания GAC конкретизировала сроки появления в России нового кроссовера GS4 Max — он выйдет на отечественный рынок в первом квартале 2025 года.

Компания GAC анонсировала выход своего нового кроссовера GS4 Max на российский рынок в первом квартале 2025 года. Изначально запуск планировался на конец 2024 года, однако сроки были скорректированы. В офисе GAC в России подтвердили, что презентация новинки сдвинулась.

GS4 Max уже успел дебютировать на китайском рынке весной 2023 года. Этот автомобиль позиционируется как конкурент популярным моделям, таким как Toyota RAV4 и Haval F7. С его длиной в 4685 мм и колесной базой 2750 мм, он представляет собой мощный и просторный кроссовер, идеально подходящий для российских условий.

Одной из ключевых особенностей GAC GS4 Max является его силовой агрегат. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., который уже знаком российским автолюбителям по модели GAC GS3. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, что обеспечивает плавность хода и экономичность.

На данный момент стоимость GAC GS4 Max для российского рынка не озвучена. Однако уже известно, что модель займет промежуточное положение в линейке между GAC GS3 и GAC GS8. Это означает, что цена новинки будет выше, чем у GS3, но ниже, чем у премиального GS8, что делает автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ищет баланс между качеством и ценой.