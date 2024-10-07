Команда Яндекса объявила о запуске новой программы trade-in для владельцев фирменных умных колонок «Яндекс Станция». Теперь пользователи могут сдать свои старые модели колонок и приобрести более современные устройства со значительной скидкой.





Программа доступна на «Яндекс Маркете». Воспользоваться ею могут владельцы следующих моделей:

«Станция Лайт»

«Станция Мини»

«Станция Миди»

«Станция Макс» (без поддержки Zigbee)

«Станция 2»

«Яндекс Станция» первого поколения

Взамен можно приобрести новую модель умной колонки со скидкой до 50%. При этом курьер доставит новую колонку и заберёт старую.

Trade-in от Яндекса позволяет пользователям не только обновить свою умную технику по более выгодной цене, но и упростить процесс утилизации старого устройства.