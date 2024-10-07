Программа доступна на «Яндекс Маркете». Воспользоваться ею могут владельцы следующих моделей:
«Станция Лайт»
«Станция Мини»
«Станция Миди»
«Станция Макс» (без поддержки Zigbee)
«Станция 2»
«Яндекс Станция» первого поколения
Взамен можно приобрести новую модель умной колонки со скидкой до 50%. При этом курьер доставит новую колонку и заберёт старую.
Trade-in от Яндекса позволяет пользователям не только обновить свою умную технику по более выгодной цене, но и упростить процесс утилизации старого устройства.