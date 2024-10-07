Вице-президент компании Vivo, Цзя Цзиндун, продолжает делиться новыми подробностями о флагманской серии смартфонов Vivo X200. На этот раз он рассказал о прорывной технологии, разработанной собственными силами компании, под названием «километровая беспроводная связь». Эта технология позволит пользователям линейки Vivo X200 вести переговоры бесплатно, даже в тех местах, где отсутствует покрытие сотовых сетей.





Топ-менеджер не раскрыл детальных технических характеристик реализации этой функции, но отметил, что «Vivo использует радиооборудование мобильных телефонов для связи на больших расстояниях, применяя специальные протоколы и алгоритмы». В частности, речь идет о технологии LoRa (Long Range), которая предназначена для обеспечения связи на большие дистанции. Благодаря этой технологии пользователи смогут общаться без необходимости в сети оператора, а расстояние связи может достигать нескольких километров.



LoRa — это технология беспроводной связи с низким энергопотреблением и большой дальностью действия. Она применяется во многих сферах, от интернета вещей до умных городов, и теперь Vivo планирует использовать её в своих смартфонах. Это особенно полезно для тех, кто часто оказывается в зонах без сотового покрытия, таких как горные районы, отдаленные деревни или места с плохой инфраструктурой связи.



Серия Vivo X200 будет представлена тремя моделями: Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro mini. Официальная премьера этих устройств запланирована на 14 октября. Ожидается, что новые флагманы получат не только передовую технологию связи, но и мощные камеры, созданные в сотрудничестве с Zeiss. Цзя Цзиндун ранее упоминал, что камеры Vivo X200 будут иметь улучшенные функции съёмки, что привлечёт внимание любителей мобильной фотографии.