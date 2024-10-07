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Разгончик PC
Цена на электрический Mercedes-Benz G-Class упала на €50 000
Mercedes-Benz представил новую версию своего культового G-Class с электрической силовой установкой, которая привлекает внимание благодаря значительному снижению стартовой цены. Теперь любители этого мощного внедорожника могут приобрести его за сумму, значительно меньшую по сравнению с предыдущими предложениями.


Изначально электрический Mercedes-Benz G-Class, известный как G580 с EQ-технологией, предлагался в эксклюзивной комплектации Edition One по цене €200 303. Однако компания решила расширить доступность этой модели, предложив её в новой базовой комплектации. Теперь стоимость автомобиля начинается с отметки в €149 967, что на €50 000 ниже первоначальной цены.

Автомобиль по-прежнему оснащён четырьмя электромоторами, общая мощность которых составляет 587 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает внушительных 1 164 Нм. Благодаря этим параметрам G-Class разгоняется до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Электрический Mercedes-Benz G-Class оснащён мощной батареей ёмкостью 116 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 468 км на одной зарядке.

Для тех, кто хочет добавить эксклюзивности своему G-Class, доступны дополнительные опции. Например, пакет AMG Styling для экстерьера можно приобрести за €8 603. Внутренний пакет Superiorline, который стоит €19 457, включает в себя улучшенные материалы отделки и дополнительные элементы роскоши в салоне. Эти опции позволяют настроить автомобиль под индивидуальные предпочтения.


#автомобиль #amg #mecedes #mecedes-benz g-class
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