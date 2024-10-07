Представлен Lexus LC500 2025 модельного года, который стоит от 100 425 долларов, а топовый вариант в кузове кабриолет предлагается за 107 625 долларов.

Представлен обновленный Lexus LC500 2025 модельного года, который привлекает внимание не только своим элегантным дизайном, но и мощным двигателем и передовыми технологиями. Начальная цена этого автомобиля стартует от 100 425 долларов, а топовая версия кабриолета стоит 107 625 долларов.

Сердце Lexus LC500 2025 — это атмосферный 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 471 л.с., который обеспечивает захватывающую динамику. Автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 4,6 секунды и способен достичь максимальной скорости 270 км/ч. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, что гарантирует плавное переключение передач и максимальную эффективность.

Для всех моделей Lexus LC 2025 доступен новый цвет кузова — Iridium Silver, который ранее использовался для седана IS и кроссовера RX. Для гибридной версии доступен пакет Sport с накладками на пороги из углеродного волокна, что добавляет автомобилю спортивного характера и эксклюзивности.

Модель LC500 Convertible отличается не только техническими характеристиками, но и новыми дизайнерскими решениями. Теперь покупатели могут выбрать между красной или синей крышей, что позволяет создать более индивидуальный и стильный образ.