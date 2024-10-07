Защита машины по технологии скрытого бронирования была произведена российской компанией Blazar.

На недавно прошедшей выставке машиностроительной продукции в Набережных Челнах был представлен уникальный образец представительского класса — бронированный седан Hongqi H9. Этот автомобиль разработан с применением новейших технологий скрытого бронирования, которые реализовала российская компания Blazar.

Hongqi H9, представленный на выставке, соответствует баллистическому стандарту Бр4, что обеспечивает высокий уровень защиты от огнестрельного оружия. Особенностью этой модели является использование бронированных стекол толщиной 39 мм и металлических панелей толщиной 6,5 мм. Эти элементы гарантируют безопасность пассажиров даже в самых экстремальных условиях.

Снаружи отличить бронированную версию Hongqi H9 от стандартной довольно сложно. Единственное визуальное отличие — это усиленные шины, которые необходимы для поддержки дополнительной массы автомобиля. Общий вес бронированного седана достигает 2810 кг, что значительно превышает массу стандартной версии, которая составляет 1875 кг.

Бронированный Hongqi H9 может выдерживать обстрелы из автоматического оружия, такого как автомат Калашникова, с использованием патронов калибра 7,62х39. Надёжная броня и стекла обеспечивают безопасность водителя и пассажиров в любых условиях.

Компания Blazar не стала вносить изменения в основную техническую начинку автомобиля. Под капотом бронированного Hongqi H9 находится 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 л.с.,с задним приводом. Однако из-за увеличенной массы автомобиля динамические характеристики бронированной версии уступают стандартному Hongqi H9.