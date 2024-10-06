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Разгончик PC
На новейший Changan CS75 Plus за 17,4 тыс. долларов оформили 10 000 заказов за 10 дней
Changan рассказала о спросе на новейший кроссовер Changan CS75 Plus — модель четвертого поколения. Автомобиль довольно популярен в Китае, какая версия машины наиболее популярна — не уточняется, но на выбор два варианта: Premium и Flagship. Первый стоит 17,4 тыс. долларов, второй — 18,5 тыс. долларов.

Changan представила обновленный кроссовер Changan CS75 Plus, который сразу же вызвал огромный интерес у покупателей. За первые 10 дней с момента запуска модели четвертого поколения было оформлено 10 000 заказов. Этот автомобиль активно набирает популярность в Китае, и это неудивительно: продуманное сочетание цены, технологий и дизайна делает его привлекательным для широкой аудитории.

Changan CS75 Plus доступен в двух вариантах комплектации: Premium и Flagship. Разница в цене между ними незначительная: базовая версия Premium стоит около 17,4 тыс. долларов, а топовая Flagship – 18,5 тыс. долларов. Несмотря на столь близкие ценовые диапазоны, каждая из версий предлагает высокую производительность и современные технологии, которые удовлетворят запросы даже самых требовательных автовладельцев.

Обе версии оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., что обеспечивает уверенную динамику на дороге. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, что гарантирует плавное переключение передач и комфортное вождение. Кроме того, заявленный расход топлива составляет всего 6,89 литров на 100 км, что делает автомобиль экономичным для своего класса.

Говоря о динамических показателях, стоит отметить, что Changan CS75 Plus способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7,9 секунды. Это впечатляющий результат для автомобиля данного класса и мощности. Размеры кроссовера также внушают уверенность: длина автомобиля составляет 4770 мм, ширина — 1910 мм, а высота — 1705 мм. Колесная база равна 2800 мм, что обеспечивает просторный и комфортный салон, а также хорошую устойчивость на дороге.

Одной из главных особенностей нового Changan CS75 Plus является его передовая мультимедийная система, которая представлена тремя дисплеями. Это решение перекликается с флагманскими моделями других китайских производителей, таких как Geely Monjaro, что подчеркивает стремление бренда соответствовать высоким стандартам в автомобильной индустрии.

Перед водителем установлен 10,25-дюймовый дисплей, на котором отображается основная информация о состоянии автомобиля и системах управления. В центральной части передней панели расположен огромный 14,6-дюймовый экран, отвечающий за управление мультимедиа, навигацию и климат-контроль. А перед пассажиром установлен еще один 12,3-дюймовый дисплей, что делает поездки более комфортными и интерактивными для всех, кто находится в салоне.

В дополнение к технологическим новшествам Changan CS75 Plus предлагает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. Благодаря широкому выбору настроек сидений и улучшенной шумоизоляции салона, поездки на дальние расстояния становятся максимально удобными и приятными.

Автомобиль оснащен системами активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и контроль слепых зон, что делает управление кроссовером безопасным и простым даже в сложных условиях на дороге.

#changan #flagship #changan cs75 plus #premium #популярен в китае
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