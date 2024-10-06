В Москве выставили на продажу Porsche 911 Turbo поколения 964. Эта модель стала первой в линейке автопроизводителя с автоматической коробкой передач Tiptronic и полным приводом, также первым Porsche 911 с подушками безопасности для водителя и пассажира, устанавливавшимися по умолчанию.

В Москве выставили на продажу легендарный Porsche 911 Turbo 964 — автомобиль, который занимает особое место в истории немецкого автопроизводителя. Эта модель стала первой в линейке Porsche с важными техническими новшествами, такими как автоматическая коробка передач Tiptronic и полный привод. Кроме того, это был первый Porsche 911, который получил подушки безопасности для водителя и пассажира в базовой комплектации.

Предложенная к продаже версия — это Porsche 911 Turbo 964 1992 года выпуска. Автомобиль оснащен 3,3-литровым оппозитным двигателем мощностью 320 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоит отметить, что машина имеет задний привод, что делает её ещё более интересной для поклонников классических спорткаров. Всего таких автомобилей было выпущено всего 192 экземпляра, что делает этот спорткар настоящей редкостью.

Несмотря на то, что Porsche 911 Turbo 964 уже более 30 лет, его динамические характеристики по-прежнему впечатляют. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5 секунд, а максимальная скорость достигает 270 км/ч. Такие показатели ставят этот автомобиль в один ряд с современными спорткарами, что делает его привлекательным не только для коллекционеров, но и для тех, кто ценит высокую производительность.

Стоимость этого редкого экземпляра Porsche 911 Turbo 964 составляет 27,5 млн рублей. Это весьма высокая цена, однако она оправдана рядом факторов: ограниченным тиражом, уникальностью модели и её техническими характеристиками. Автомобиль может стать жемчужиной любой коллекции или отличным выбором для тех, кто ищет редкий и мощный спорткар с историей.

Этот автомобиль стал известен широкой публике благодаря своему участию в известных голливудских фильмах, таких как «Трансформеры» и «Плохие парни». Его запоминающийся внешний вид и мощный двигатель сделали его культовой машиной, которую узнают по всему миру. Фильмы только усилили интерес к этой модели, а её присутствие на российском рынке делает предложение уникальным.