Уникальность данного лота заключается не только в его редкости, но и в том, что прототип Apple Macintosh 1983 года полностью работоспособен. Несмотря на долгие годы, компьютер сохранился в превосходном состоянии.

На аукционе Bonhams в Нью-Йорке, который состоится 23 октября, будет представлен Apple Macintosh 1983 года с серийным номером M0001. Это одна из немногих оставшихся предсерийных версий, оснащенная необычным для тех времен дисководом формата 5,25 дюйма, известным как Twiggy. Этот тип дисковода был уникален для своего времени, однако компания Apple в дальнейшем отказалась от его использования из-за проблем с надежностью. Серийные модели Macintosh, выпущенные в 1984 году, были оборудованы более надежными и привычными дисководами для 3,5-дюймовых дискет.

Уникальность данного лота заключается не только в его редкости, но и в том, что прототип Apple Macintosh 1983 года полностью работоспособен. Несмотря на долгие годы, компьютер сохранился в превосходном состоянии. В комплекте с ним идут оригинальные аксессуары, что делает этот лот еще более желанным для коллекционеров. Среди аксессуаров можно найти уникальную клавиатуру с рукописным серийным номером, прототип мыши Apple M01000 с отдельным разъемом, а также дискету Twiggy с программой Mac Word.

Этот прототип работает под управлением незаконченной операционной системы, что придает ему особую ценность для тех, кто увлекается историей развития компьютерных технологий. Факт того, что все элементы прототипа сохранились и функционируют, значительно повышает его ценность на рынке.

Организаторы аукциона ожидают, что финальная ставка за этот редкий лот составит от 80 000 до 120 000 долларов. Однако эксперты в области коллекционирования старых компьютеров предполагают, что реальная цена может превысить эти ожидания. С учетом уникальности данного прототипа и его отличного состояния, многие считают, что этот лот может побить все предыдущие рекорды по стоимости проданных на аукционах компьютеров Apple.