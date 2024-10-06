Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии.

Социальная сеть X, принадлежащая известному предпринимателю Илону Маску, успешно завершила процесс урегулирования штрафов и готовится к возобновлению своей деятельности на территории Бразилии.

Судебное разбирательство началось в августе 2023 года, когда Верховный суд Бразилии принял решение о временной приостановке работы социальной сети X на территории страны. Главной причиной стало несоблюдение требований по назначению юридического представителя в Бразилии. В ходе судебного процесса стало известно, что Илон Маск, владелец социальной сети, не выполнил это требование, что вызвало реакцию властей.

Судья Верховного федерального суда Алешандри ди Мораис, возглавлявший это дело, вынес решение о приостановке работы X в конце августа. После вынесенного решения соцсеть X столкнулась с крупными штрафами. Ежедневный штраф за невыполнение предписаний суда составил 5 миллионов реалов, что эквивалентно более 922 тысячам долларов США. Эти санкции наложены из-за того, что соцсеть продолжала быть доступной для пользователей благодаря технической лазейке, что не было одобрено судом.

Кроме того, сеть должна была погасить все оставшиеся штрафы, чтобы получить возможность подать новый запрос на возобновление своей деятельности. Выполнение этих условий стало ключевым шагом на пути к восстановлению её работы в Бразилии.

Одним из главных условий для возобновления работы X в Бразилии было назначение нового юридического представителя. В конце сентября 2023 года социальная сеть наконец-то выполнила это требование, назначив Рэйчел де Оливейру Вилья Нову на эту должность.

Этот случай служит напоминанием для крупных технологических компаний о важности соблюдения местного законодательства и оперативного реагирования на юридические запросы.