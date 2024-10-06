Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс, рассказала о программах армянских властей в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба МВД.

Армения активно укрепляет свою кибербезопасность через стратегическое сотрудничество с Соединёнными Штатами. Заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян, на встрече с делегацией США, возглавляемой Дженнифер Бекс из бюро киберпространства и цифровой политики Госдепартамента, рассказала о мерах, принимаемых армянским правительством для повышения уровня защиты в цифровой сфере.

Во время встречи Саркисян отметила значимость тесного сотрудничества с американской стороной, которое переросло в стратегическое партнерство. В рамках этого партнерства армянское правительство внедряет высокие стандарты кибербезопасности, особенно в области облачных технологий, где защита данных и инфраструктуры играет ключевую роль.

Одним из важнейших направлений политики Армении является улучшение защиты государственных органов от кибератак. Саркисян подчеркнула, что для этого необходимо проводить регулярные консультации и мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников и усиление безопасности.

В рамках обсуждений киберпреступности была поднята тема расширения инструментов правоохранительной системы. Одним из ключевых аспектов является регулирование оборота криптоактивов, что становится всё более актуальным в современных условиях. Помимо этого, важным направлением работы является повышение осведомленности граждан о рисках и способах защиты в киберпространстве.

Представитель США Дженнифер Бекс поделилась информацией о стратегии Соединённых Штатов в области кибер- и цифровой политики, а также представила концепцию "Цифровой солидарности". Она подчеркнула, что при использовании современных технологий необходимо уделять особое внимание защите прав человека, обеспечивая надёжную правовую и техническую поддержку.