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Mercedes-Benz вслед за BMW призвала ЕС отказаться от уже принятых пошлин на китайские авто
Компания выразила уверенность в том, что стороны могут найти компромисс, если дадут себе время для переговоров. Mercedes-Benz призывает Европейскую комиссию пересмотреть и отложить реализацию компенсационных пошлин, предоставив больше времени для поиска дипломатического решения, которое поможет избежать негативных последствий.

Mercedes-Benz подчеркивает, что введение компенсационных тарифов, предложенное Еврокомиссией, является ошибкой. В заявлении говорится: «Мы твердо верим, что компенсационные тарифы ослабят конкуренцию в долгосрочной перспективе. Свободная торговля и честная конкуренция принесут процветание, рост и инновации всем сторонам». Компания настаивает, что свободная торговля, основанная на международных правилах, таких как принципы ВТО, является ключевым фактором успешного развития экономики.

Mercedes-Benz также отмечает важность поддержания диалога между ЕС и Китаем в этот критический момент: «Мы считаем, что сейчас важно, как никогда, чтобы ЕС и Китай поддерживали диалог и нашли решение, отвечающее интересам обеих сторон».

Компания выразила уверенность в том, что стороны могут найти компромисс, если дадут себе время для переговоров. Mercedes-Benz призывает Европейскую комиссию пересмотреть и отложить реализацию компенсационных пошлин, предоставив больше времени для поиска дипломатического решения, которое поможет избежать негативных последствий. «Нам срочно необходимо избегать подобных мер», — подчеркивается в заявлении.

4 октября Европейский Союз провел голосование, в ходе которого было принято решение о введении компенсационных пошлин на китайские электромобили. Еврокомиссия предложила тарифы в размере до 45% на импорт чистых электромобилей из Китая, и это предложение было поддержано большинством государств-членов ЕС.

Власти ЕС считают, что китайские производители получают чрезмерные государственные субсидии, что делает их продукцию несправедливо конкурентоспособной на европейском рынке. Цель введения пошлин заключается в защите европейских производителей, которые не могут конкурировать с дешевыми китайскими электромобилями.

Помимо Mercedes-Benz, озабоченность по поводу введения пошлин выразил и глава BMW. Он заявил, что такие меры могут навредить всей отрасли, поскольку в конфликте между ЕС и Китаем «будут только проигравшие». Представители автопрома опасаются, что это может привести к повышению цен на электромобили и снижению доступности экологичных транспортных средств для потребителей.

Если пошлины будут введены, это может существенно повлиять на баланс сил в автомобильной индустрии. Китайские компании, такие как BYD и NIO, уже активно расширяют свое присутствие на европейском рынке, предлагая доступные и инновационные модели электромобилей. Ограничение их импорта может замедлить переход Европы на электротранспорт и привести к росту цен на электромобили.

В то же время, европейские производители, такие как Volkswagen и Renault, получат временное преимущество, поскольку их китайские конкуренты столкнутся с дополнительными издержками. Однако, как отмечают эксперты, долгосрочные последствия могут оказаться менее позитивными для всего рынка, особенно если Китай примет ответные меры.

#volkswagen #byd #европейский союз #mercedes-benz #mercedes #nio #renault #электротранспорт
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