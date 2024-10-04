В связи с приближением релиза новых графических процессоров серии RTX 50, NVIDIA готовится остановить производство и поставки видеокарты RTX 4080 Super.

В связи с приближением релиза новых графических процессоров серии RTX 50, таких как RTX 5090 и RTX 5080, компания NVIDIA готовится остановить производство и поставки видеокарты GeForce RTX 4080 Super. Это решение обусловлено желанием освободить место для новинок и оптимизировать склады перед запуском более мощных моделей.

Еще в сентябре NVIDIA завершила производство флагманских моделей RTX 4090 и RTX 4090D, что привело к заметному дефициту этих видеокарт на европейском рынке. В результате ограниченного предложения цены на эти графические процессоры значительно выросли, и многие магазины оказались не в состоянии удовлетворить спрос.

Согласно источникам из Китая, в ближайшие месяцы доступность GeForce RTX 4080 Super существенно снизится. Производственные линии для этого графического процессора будут остановлены к концу октября, а поставки завершатся в ноябре. Несмотря на это, на данный момент RTX 4080 Super все еще можно найти на рынке, и цены на нее остаются более стабильными по сравнению с RTX 4090.

Пока характеристики новых моделей RTX 5090 и RTX 5080 не были официально представлены, утечки уже дали предварительное представление о возможностях этих графических процессоров. Ожидается, что официальный анонс состоится в рамках CES 2025. NVIDIA, как правило, придерживается стратегии синхронного анонса и релиза продуктов, хотя точная дата старта продаж может измениться.