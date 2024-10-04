Omoda C5 готовится к обновлению, которое состоится в ноябре 2024 года.

Кроссовер Omoda C5 готовится к обновлению, которое состоится в ноябре 2024 года, как сообщает пресс-служба компании.

Одним из ключевых отличий обновленного Omoda C5 является новый дизайн передней части автомобиля. Изменения коснулись решетки радиатора и бампера, которые теперь смотрятся еще современнее и агрессивнее. Внимание привлекают и более тонкие L-образные дневные ходовые огни, которые подчеркивают стильный облик автомобиля. Стоит отметить, что светящаяся полоса под капотом исчезла, а брендовый шильдик был перенесен под капот.

В плане технической начинки обновленный Omoda C5 не претерпел серьезных изменений. Переднеприводная версия остается оснащенной 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с., работающим в паре с вариатором. Для тех, кто предпочитает полный привод, предусмотрена модель с 150-сильным мотором того же объема и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. В октябре 2024 года стоимость Omoda C5 увеличилась на 50 тысяч рублей, и теперь базовая версия автомобиля стартует от 2,28 млн рублей.