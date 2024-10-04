Теперь пользователи смогут получать комплексные ответы, сформированные на основе анализа множества источников информации.

Компания Яндекс представила масштабное обновление своей поисковой системы, введя инновационную функцию «Поиск с Нейро». Теперь пользователи смогут получать комплексные ответы, сформированные на основе анализа множества источников информации. Эта новинка значительно улучшит качество поиска и сэкономит время пользователей, предлагая решения даже на самые сложные вопросы.

«Нейро» – это система, которая объединяет данные из всех доступных источников интернета и формирует единый ответ на пользовательский запрос. Она особенно полезна для вопросов, которые требуют анализа нескольких тем одновременно. Например, если обычный поиск не даёт прямого ответа, «Нейро» разделяет вопрос на части и обрабатывает каждую из них, предоставляя готовый и точный результат.

Нововведение позволяет системе справляться с многосоставными запросами, на которые раньше было сложно получить точный ответ. Теперь, если в интернете нет прямого ответа, «Нейро» использует свои возможности для анализа, обрабатывая каждый аспект вопроса. Это означает, что пользователи могут не тратить время на изучение различных источников, так как система уже сделала это за них.

Ещё одна важная функция – это возможность задавать вопросы по изображениям. С помощью «Поиска с Нейро» пользователи могут получить ответы на запросы, связанные с картинками. Например, можно загрузить изображение или воспользоваться «Умной камерой», чтобы узнать больше о конкретном объекте. Эта функция особенно полезна для тех, кто хочет быстро получить информацию о том, что они видят на фотографии.

«Поиск с Нейро» также помогает решать задачи для школьников начальной и средней школы по математике. Даже если ответа на задачу ещё нет в интернете, система способна предложить пошаговое решение. В приложении «Яндекс с Алисой» пользователи могут загрузить фото примера, даже если оно написано от руки, или ввести задачу текстом в поисковую строку. На других платформах система предоставит ответ на текстовый запрос, помогая школьникам и их родителям справляться с математическими заданиями.

Яндекс также усовершенствовал поиск по товарам. Теперь в базе данных поисковика содержится информация о 2,7 миллиардах товарных предложений от различных интернет-магазинов. Пользователи могут не только видеть цену и изображение товара прямо в результатах поиска, но и задавать уточняющие вопросы по интересующим их продуктам в режиме диалога.

Кроме того, «Поиск с Нейро» теперь помогает находить выгодные предложения по банковским продуктам, таким как вклады, ипотека или дебетовые карты с оптимальными условиями. Пользователи могут быстро сравнить различные предложения и выбрать наиболее подходящий вариант.