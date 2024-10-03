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Запуск первого импортозамещённого спутника связи «Экспресс-АМУ4» намечен на 2026 год
«Экспресс-АМУ4» станет первым спутником, в котором все компоненты и приборы будут произведены в России. Этот проект представляет собой важный шаг в рамках программы импортозамещения, направленной на снижение зависимости от зарубежных технологий в космической отрасли.

Запуск первого полностью российского спутника связи, собранного исключительно из отечественных компонентов, «Экспресс-АМУ4» запланирован на декабрь 2026 года. Ввод в эксплуатацию намечен на март 2027 года. Эти данные были представлены генеральным директором компании «Космическая связь» Алексеем Волиным на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, где он поделился перспективами развития спутниковой связи в России.

«Экспресс-АМУ4» станет первым спутником, в котором все компоненты и приборы будут произведены в России. Этот проект представляет собой важный шаг в рамках программы импортозамещения, направленной на снижение зависимости от зарубежных технологий в космической отрасли.

Спутник «Экспресс-АМУ4» будет обеспечивать услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также за её пределами — в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. По словам Алексея Волина, возможны и европейские пользователи, если появится спрос. Таким образом, новый спутник значительно расширит возможности для предоставления высококачественных телекоммуникационных услуг в международных масштабах.

Срок службы спутника «Экспресс-АМУ4» составит не менее 15 лет, что свидетельствует о высокой надёжности его конструкции и технологий. Спутник будет эффективно функционировать и предоставлять услуги связи на протяжении длительного периода, что крайне важно для стабильности и устойчивости спутниковой инфраструктуры.

В январе 2029 года запланирован запуск ещё двух спутников — «Экспресс-АМУ6» и «Экспресс-АМУ51». Эти аппараты продолжат развитие российской системы спутниковой связи, обеспечивая дополнительные ресурсы и расширяя зоны покрытия. Особенно важен будет запуск спутника «Экспресс-АМУ52» в июле 2029 года, который будет предназначен для обслуживания Дальнего Востока и Сибири, регионов с особыми потребностями в связи из-за их удалённости и сложных климатических условий.

Запуск спутников «Экспресс-АМУ» — это не только шаг к технологической независимости России, но и важный элемент стратегии развития национальной телекоммуникационной инфраструктуры. Это укрепит позиции России на мировом рынке спутниковой связи и повысит её конкурентоспособность в данной области.

#импортозамещение #инфраструктура #телекоммуникации #алексейволин #космическаясвязь #развитиекосмоса #российскиетехнологии #спутниковаясвязь #спутниксвязи #экспрессаму4
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