Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть

ПАО "ВымпелКом", предоставляющий услуги под брендом билайн, объявил о запуске технологии VoWiFi (Voice over WiFi) во всех регионах своего присутствия в России. За последние 12 месяцев количество пользователей этой технологии увеличилось на 56%, согласно пресс-службе компании.

VoWiFi пользуется популярностью не только среди пользователей внутри страны, но и у тех, кто находится за рубежом. В течение последнего года количество абонентов, использующих VoWiFi за границей, увеличилось на 50%. Это позволяет путешественникам оставаться на связи, даже если нет доступа к традиционным мобильным сетям, что особенно актуально при поездках.

Наиболее активно VoWiFi используют жители Москвы, Воронежа и Сочи. Среди устройств, поддерживающих эту технологию, лидерами оказались гаджеты Apple – 36% от общего числа пользователей VoWiFi, за ними следуют Samsung (24%) и Xiaomi (16%). Также популярны бренды Realme (6%) и Tecno (4%).

Заместитель генерального директора ПАО "ВымпелКом", Валерий Шоржин, отметил возрастающий интерес к VoWiFi и объяснил это удобством технологии. Она позволяет абонентам оставаться на связи даже в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подвальные помещения, парки, высокие этажи зданий. VoWiFi также способствует экономии на международных звонках и делает связь более стабильной.

"Мы будем продолжать развивать нашу сеть и проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли воспользоваться преимуществами современных технологий связи", — подчеркнул Шоржин.