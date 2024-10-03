Орловская область, один из крупнейших зернопроизводящих регионов России, в 2024 году столкнулась с серьёзными трудностями в агропромышленном комплексе (АПК), что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Основной причиной стал дефицит осадков и продолжительная засуха, которые негативно повлияли на урожай сельскохозяйственных культур.

Орловская область, один из крупнейших зернопроизводящих регионов России, в 2024 году столкнулась с серьёзными трудностями в агропромышленном комплексе (АПК), что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Основной причиной стал дефицит осадков и продолжительная атмосферная засуха, которые негативно повлияли на урожай сельскохозяйственных культур.

Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщил, что урожай пострадал из-за длительной засухи, что привело к гибели значительной части посевов. Это вынудило региональные власти объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы поддержать аграриев и минимизировать убытки.

Орловская область — ключевой регион по производству зерна, и такие масштабные потери могут оказать значительное влияние на общий урожай в России. Более десяти регионов страны уже объявили режим ЧС в связи с засухой или переувлажнением почвы, что делает текущий год особенно сложным для сельского хозяйства.

Наиболее пострадавшие от погодных условий регионы находятся не только в Центральном федеральном округе, но и на юге Приволжья, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Российский гидрометцентр сообщил, что в этих регионах наблюдается острый дефицит осадков, что усложняет условия для прорастания и вегетации озимых культур.

Засуха в центральных и южных регионах страны серьёзно подрывает сельскохозяйственное производство, что особенно опасно для озимых культур, которые играют ключевую роль в формировании урожая следующего года. В условиях недостатка влаги аграрии сталкиваются с трудностями при посадке и уходе за растениями, что напрямую сказывается на объёме и качестве урожая.