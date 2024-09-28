Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту.

Сбербанк сообщает о значительном обновлении своего сервиса – теперь клиенты могут оплачивать покупки, используя биометрическую технологию, с карт любого банка. Это стало возможным благодаря привязке необходимых карт в приложении «СберОнлайн» к услуге «Оплата улыбкой».

Согласно пояснениям представителей Сбербанка, больше не требуется постоянно носить с собой карты других финансовых учреждений. Достаточно краткого взгляда в камеру терминала для завершения транзакции. При этом все привилегии и кешбэк, предлагаемыми банками-эмитентами, останутся в силе даже при использовании чужих карт.

Сбер готовится к запуску межбанковского биоэквайринга в декабре 2024 года, который предоставит возможность воспользоваться оплатой «улыбкой» клиентам любого банка, карты которых принимаются в России. Напомним, что сервис, основанный на биометрических технологиях, увидел свет летом 2023 года, и количество установленных биотерминалов уже превысило впечатляющую отметку в 750 тысяч. Прогнозы обещают достичь 1 миллиона установок к концу года.