Ранее сообщалось, что новый кроссовер Lada на базе Lada Vesta будет чуть тяжелее универсала и будет позиционироваться классом чуть выше донорской модели.

АвтоВАЗ планирует удивить россиян дизайном нового кроссовера на основе модели Lada Vesta, который выйдет на рынок в 2026 году. Вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин уверяет: «Это будет настоящая бомба! Мы обязательно удивим вас тем, как будет выглядеть наш автомобиль».

Утвержденный дизайн кроссовера обещает привнести свежесть и оригинальность, отличаясь от традиционных ВАЗовских моделей. «Мы стремились создать продукт, который будет выделяться на фоне конкурентов, — добавляет Костромин. — Этот автомобиль вобрал в себя весь наш опыт, накопленный за годы сотрудничества внутри альянса».

Ожидается, что новый кроссовер будет чуть тяжелее универсала и займет нишу немного выше своего предшественника. Под капотом автомобиля разместится 122-сильный двигатель 1,8 Evo, в сочетании с китайским вариатором.