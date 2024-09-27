Риск масштабных продаж биткоина находится на минимальном уровне с начала 2024 года. За последние шесть месяцев, с момента пика в $73 000, число желающих продать биткоин упало до минимума.

Биткоин ежедневно приносит около $571 млн прибыли. В компании CryptoQuant отметили, что риск массовых распродаж биткоина в начале 2024 года минимален.

«С момента достижения максимума в $73 000 шесть месяцев назад число желающих избавиться от биткоина значительно сократилось. Индикатор риска продаж, который объединяет все реализированные прибыли и убытки в сети за сутки и делит это на рыночную капитализацию биткоина, сейчас составляет ниже 20 000. Для сравнения, во время мартовского пика этот параметр доходил до почти 80 000», — указывают аналитики.

По их мнению, даже краткосрочные инвесторы криптовалюты на сегодняшний день находятся «в плюсе» после долгого периода убытков, и рынок достиг стадии равновесия.

Эксперты выделяют, что макроэкономическая среда становится более комфортной для рисковых активов, в том числе и для криптовалют, и в среднесрочной перспективе курс биткоина может превысить $67 000.

Ранее аналитики компании 10x Research прогнозировали, что в октябре первая криптовалюта может установить новый исторический рекорд благодаря двум катализаторам.

По мнению аналитиков, основным фактором, способствующим росту цен на биткоин, является усиление институционального интереса. Крупные финансовые учреждения и инвесторы начинают активно вкладываться в криптовалюту, видя в ней привлекательный актив для диверсификации портфелей.

Также на рынке наблюдается увеличение объема торгов, что свидетельствует о возросшем спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. Кроме того, позитивные изменения в регулировании криптовалютного рынка в разных странах создают дополнительные стимулы для инвестиций.