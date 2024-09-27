Компания заявила, что сейчас проходит процесс регистрации в качестве поставщика криптовалютных активов в соответствии с действующими правилами британского Управления по финансовому надзору (FCA).

В связи с корпоративной реорганизацией, Telegram объявил о временных ограничениях для британских пользователей своей криптовалютной функции.

Компания сообщила, что в данный момент ведется процесс регистрации в качестве поставщика криптовалют, что необходимо для соответствия требованиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). Поэтому, до тех пор, пока Telegram не получит необходимые лицензии, пользователи из Великобритании не смогут использовать возможности встроенного криптокошелька. В то же время, они смогут без комиссии выводить средства на другие адреса.

Изменения затронут всех пользователей мессенджера. Кроме того, Telegram сообщил о намерении передавать данные пользователей, такие как номера телефонов и IP-адреса, правоохранительным органам при наличии законных запросов.

Эти нововведения вызвали вопросы о конфиденциальности, однако основатель Павел Дуров уверил, что они направлены на защиту платформы от мошеннических действий. Он добавил, что лишь 0,001% пользователей использует Telegram в незаконных целях, и компания не позволит злоумышленникам угрожать безопасности своих пользователей.

Дальнейшие действия Telegram также нацелены на улучшение безопасности и защиту пользователей. Команда разработчиков рассматривает возможность внедрения дополнительных мер аутентификации для пользователей, что должно повысить уровень защиты учетных записей. Такие меры позволят избежать потенциальных утечек данных и снизить риски несанкционированного доступа к криптовалютным активам.