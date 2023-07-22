Большой объем памяти раскрывает потенциал чипа AD106 в новых играх

Вышедшая в конце мая GeForce RTX 4060 Ti с видеобуфером на 8 ГБ выступила довольно скромно, особенно в консольных портах, отъедающих огромное количество памяти на видеокарте. NVIDIA вняла гневным отзывам геймеров, и выпустила версию с удвоенным объемом VRAM.

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Наиболее критично настроенная публика предполагала, что обновленный вариант не изменит ситуацию, и внушительные 16 ГБ GDDR6 не спасут GeForce RTX 4060 Ti от грандиозного провала. Однако, независимое тестирование, проведенное техно-порталом Hardware Unboxed, выявило колоссальный разрыв в производительности между двумя моделями.

Если брать во внимание исключительно средний FPS во всех сценах определенной игры или использовать настройки, отличные от максимальных, то разницы можно и не заметить. Однако, при задействовании ультра пресетов в тяжелых проектах, на модели с 8 ГБ сразу наблюдается снижение FPS из-за недостатка видеопамяти.

Особенно хорошо это видно при достижении высоконагруженных локаций с большим количеством графических эффектов. В таких случаях счетчик кадров может демонстрировать практически кратное падение фреймрейта. Как, например, в The Callisto Protocol, где закончившаяся память превратила геймплей в слайдшоу с 12 к/с, в то время, как модель с 16 ГБ достигала 100 FPS. В других играх также можно было наблюдать громадное превосходство новинки. В Resident Evil 4 это 60 и 120 к/с, соответственно; в Halo Infine 50 и 100 FPS.

По итогу, можно сказать, что компания NVIDIA, провела качественную работу над ошибками и исправила основную претензию геймеров к GeForce RTX 4060 Ti, увеличив вдвое объем VRAM. Теперь видеокарта полностью готова к покорению максимальных настроек в лучших произведениях современного игропрома, и ее стоимость, варьирующаяся в пределах 500-650$, становится целиком и полностью оправданной, если не заниженной.