Басни адептов продукции AMD о нехватке VRAM оказались несостоятельными

В последние годы стоимость видеокарт среднего сегмента в магазинах взлетела более, чем в два раза. К сожалению, не только лишь у всех за тот же период заработная плата увеличилась пропорционально росту цен. Поэтому многим приходится искать подходящие варианты на б/у рынке.

Зарубежный техно-портал GAMING BENCH провел собственное расследование, в ходе которого установил, что недорогая б/у GeForce GTX 1060 3 GB способна справиться со всеми современными играми, включая последние, самые тяжелые ААА-проекты.

К примеру в Star Wars Jedi: Survivor, которая на релизе могла заполнить до 21 ГБ видеопамяти, средняя частота кадров удерживалась на отметке в 29 FPS при использовании низкого пресета графики и активации FSR в режиме качество. В довольно тяжелой с точки зрения нагрузки на видеокарту The Last of Us Part I фреймрейт располагался в районе 34 кадров в секунду при задействовании схожих настроек.

Получается, что GeForce GTX 1060 3 GB, которая стоит заметно дешевле шестигигабайтной версии, в настоящий момент тянет абсолютно все игры с комфортным FPS. И при этом не нужно мириться с нестабильностью драйверов AMD. Широчайший ассортимент поддержанных вариантов от различных вендоров позволяет выбрать версию с эффективной системой охлаждения и получить бесшумный, относительно производительный и достаточно энергоэффективный гейминг практически за копейки.