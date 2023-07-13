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NVIDIA признала проблему с разъемом 12VHPWR — замена на улучшенный 12V-2x6 идет полным ходом
Этому в немалой степени поспособствовало широкое освещение вопроса на интернет-ресурсах

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Представленный в конце прошлого года новомодный разъем 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 4000-й серии мгновенно снискал дурную славу ввиду недоработок в конструкции, приводящих к оплавлению контактов. Для снижения градуса накала в прямом и переносном смыслах, консорциуом PCI-SIG была разработана модернизированная версия, получившая наименование 12V-2x6.

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Недавние сообщения из канала NVIDIA на Reddit говорят о том, что она без лишнего шума начала менять 12VHPWR на 12V-2x6 в графических ускорителях линейки Founders Edition, причем не только в топовой GeForce RTX 4090, но и младших, включая GeForce RTX 4070. Предполагается, что компания также, координирует переход на новый разъем в продукции своих партнеров, причем не только в видеокартах. В частности анонсированные на Computex блоки питания MSI уже включают в себя 12V-2x6. Определить установленный тип разъема в том или ином устройстве можно по маркировке "H++" в его верхней части.

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В целом, данные действия свидетельствуют о том, что NVIDIA, фактически, расписалась в провале первоначальной версии усовершенствованного коннектора. Но, компания умеет признавать ошибки, и среагировала, можно сказать, довольно быстро, учитывая определенную неповоротливость бизнеса корпоративного масштаба.

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#nvidia #12vhpwr #pci-sig #12v-2x6
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