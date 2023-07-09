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Intel Core 15-го поколения Arrow Lake выйдут в следующем году для сокета LGA 1851
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Проверенный китайский источник Enthusiastic Citizen поделился информацией касаемо будущих процессоров Intel Core 15-го поколения. Как ожидается, они будут представлены на рынке уже в следующем году, заменяя собой Raptor Lake Refresh, выходящий в середине октября.

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Новинки будут основаны на архитектуре Arrow Lake с применением более тонкого техпроцесса Intel 20A 2 нм, либо TSMC 3 нм. Наиболее производительная модель, по всей вероятности именуемая Core i9-15900K, будет включать 8 производительных и 32 энергоэффективных ядра.

Двукратное увеличение количества последних относительно предшественника, в сочетании с повышением IPC, могут привести к существенному увеличению многопоточной производительности, вплоть до 50% и более. Кроме того, уменьшение размеров транзисторов должно способствовать снижению тепловыделения.

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Помимо нового сокета LGA 1851, Arrow Lake также задействуют исключительно стандарт оперативной памяти DDR5, которая в ближайшие годы будет наращивать свой частотный потенциал. Что касается чипсетов, то Intel решила отказаться от непопулярной старшей H-версии, в целом повторяющей конфигурацию с индексом "B", оставив только H810, B860 и Z890. По итогу, вместе с отказом от приставки "i" в наименовании моделей CPU, Intel привела свое буквенно-цифровое обозначение моделей процессоров и чипсетов в соответствие с применяемой компанией AMD.

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