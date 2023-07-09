Три поколения на одной платформе

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Надежный китайский новостной источник Enthusiastic Citizen, славящийся достоверными утечками относительно планов выхода будущих процессоров, сообщает, что грядущие Intel Core 14-го поколения начнут сходить с конвеера уже в середине октября. Указывается даже примерная дата — с 17 по 23 число.

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Утечка основана на данных из еще не анонсированных дорожных карт Intel. График выпуска новых CPU будет таким же, как и у предшественников. Вначале выйдут процессоры с разблокированным разгонным потенциалом, а позже, где-то в начале следующего года, за ними подтянутся версии без приставки "K".

Новинки будут работать на существующих материнских платах с сокетом LGA 1700 с последней на данный момент версией BIOS, за исключением Core i7-14700K, включающего 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер, для которого потребуется соответствующее обновление прошивки.

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Таким образом, Intel дарует фанатам "синего лагеря" возможность обновиться на свежее поколение, не меняя платформу целиком. Многие считают, что компания в последнее время слишком часто меняет сокеты, так что LGA 1700 можно считать поистине долгожителем.