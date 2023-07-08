NBA 2K24 от студии 2K, создателя Bioshock, Mafia, Civilization, X-COM, Borderlands и др., в версиях для PlayStation 5 и Xbox получит обновление графической составляющей и игрового процесса. При разработке новой версии авторы использовали кадры из реальных игр NBA, чтобы поднять анимацию на новый уровень. Кроме прочего, наконец, внедрен ожидаемый многими кроссплей между двумя консольными платформами.
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Обычно после выхода новой игры серии на консолях, разработчики выжидают несколько лет, перед тем, как выкатить версию для ПК. И всякий раз это сопровождается взлетом системных требований. Поэтому, чтобы не отпугнуть значительную часть геймеров, NBA 2K24 для ПК останется без улучшений, пришедших на PlayStation 5 и Xbox.
Последний раз значительное обновление ПК-версии произошло с выходом NBA 2K15, через некоторое время после релиза на PS4 и Xbox One. С тех пор системные требования практически не изменились. В настоящее время в них значатся Core i5-4430 и GeForce GTX 770, разве что на диске требуется уже 110 ГБ свободного пространства. Положительным моментом данного обстоятельства можно считать облегчение запуска на портативных устройствах, таких как Steam Deck.