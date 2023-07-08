В отличие от игровых консолей последнего поколения

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

NBA 2K24 от студии 2K, создателя Bioshock, Mafia, Civilization, X-COM, Borderlands и др., в версиях для PlayStation 5 и Xbox получит обновление графической составляющей и игрового процесса. При разработке новой версии авторы использовали кадры из реальных игр NBA, чтобы поднять анимацию на новый уровень. Кроме прочего, наконец, внедрен ожидаемый многими кроссплей между двумя консольными платформами.

реклама

Обычно после выхода новой игры серии на консолях, разработчики выжидают несколько лет, перед тем, как выкатить версию для ПК. И всякий раз это сопровождается взлетом системных требований. Поэтому, чтобы не отпугнуть значительную часть геймеров, NBA 2K24 для ПК останется без улучшений, пришедших на PlayStation 5 и Xbox.

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Последний раз значительное обновление ПК-версии произошло с выходом NBA 2K15, через некоторое время после релиза на PS4 и Xbox One. С тех пор системные требования практически не изменились. В настоящее время в них значатся Core i5-4430 и GeForce GTX 770, разве что на диске требуется уже 110 ГБ свободного пространства. Положительным моментом данного обстоятельства можно считать облегчение запуска на портативных устройствах, таких как Steam Deck.