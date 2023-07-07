Китайская таможенная служба задержала гражданина, который хотел перенести на своем теле M.2 SSD накопители в количестве 420 экземпляров. Он собрал из них своеобразный пояс и обмотал вокруг туловища. По всей вероятности, план контрабандиста состоял в дальнейшей реализации товара на сером рынке, минуя оплату таможенной пошлины. Общая стоимость дисков составляет примерно 258000 гонконгских долларов или 33000 долларов США (~ 3 млн рублей).
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Данный инцидент не является единичным случаем, так в 2015 году на границе был пойман мужчина, который проносил на себе 146 айфонов. В 2021 году, в разгар дефицита микрочипов, двое обложились 256-ю процессорами Intel Core i7-10700 и Core i9-10900K на сумму 123 тыс. долларов (11 млн 240 тыс. руб.) В прошлом году женщина, притворившись беременной, пыталась въехать в Китай с процессорами Intel, в количестве 200 единиц, спрятанными в искусственном животе.