Толп народа у дверей замечено не было

Сегодня был запущен мировой релиз GeForce RTX 4060, но, похоже, это событие мало волнует японских геймеров. Географическое расположение страны восходящего солнца приводит к тому, что после снятия эмбарго на продажи до закрытия магазинов электроники в этот день остается не так много времени, поэтому покупатели стараются занять очередь пораньше.

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Но, GeForce RTX 4060 настолько не впечатлила, что за приобретением новинки в работающую торговую точку явился всего один гражданин, которому понадобилось заменить устаревшую GeForce GTX 1060. Остальные магазины были вовсе закрыты, поскольку никакого массового ажиотажа вокруг видеокарты замечено не было.

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Спад на криптовалютном рынке привел отсутствию проблем с поставками, и теперь любой может без проблем осуществить заказ видеокарты через Интернет. Так что, по всей видимости, основной причиной столь вялого спроса являются не посредственные результаты GeForce RTX 4060 по сравнению с предшественницей, а возможность осуществить апгрейд в любой удобный момент.