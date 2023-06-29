Сегодня был запущен мировой релиз GeForce RTX 4060, но, похоже, это событие мало волнует японских геймеров. Географическое расположение страны восходящего солнца приводит к тому, что после снятия эмбарго на продажи до закрытия магазинов электроники в этот день остается не так много времени, поэтому покупатели стараются занять очередь пораньше.
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Но, GeForce RTX 4060 настолько не впечатлила, что за приобретением новинки в работающую торговую точку явился всего один гражданин, которому понадобилось заменить устаревшую GeForce GTX 1060. Остальные магазины были вовсе закрыты, поскольку никакого массового ажиотажа вокруг видеокарты замечено не было.
Спад на криптовалютном рынке привел отсутствию проблем с поставками, и теперь любой может без проблем осуществить заказ видеокарты через Интернет. Так что, по всей видимости, основной причиной столь вялого спроса являются не посредственные результаты GeForce RTX 4060 по сравнению с предшественницей, а возможность осуществить апгрейд в любой удобный момент.