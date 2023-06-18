Одинаковый фреймрейт при двукратной разнице в цене

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Игровые консоли последнего поколения задали новую планку производительности, на которую стало равняться все большее число разработчиков. Четырехъядерные процессоры не просто перестали обеспечивать комфортный фреймрейт — чрезвычайно низкие просадки по показателям 0,1 и 1% FPS делают игровой процесс абсолютно неиграбельным.

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В этом свете дешевые Xeon для сокета LGA 2011-3 стали выглядеть еще более привлекательно. Неплохая однопоточная производительность и огромное количество ядер, в комбинации с привлекательной стоимостью платформы, сделали их настоящими бестселлерами и отличным выбором для экономных геймеров.

Российский техно-портал Hard Test столкнул лбами два популярных решения, 10-ядерный Xeon E5 2666 V3 с ценой примерно в 2100 рублей, и 18-ядерный Xeon E5 2696 V3, который стоит в два раза дороже, чтобы выяснить, нужно ли переплачивать за большее количество ядер.

В ходе тестирования никакого значительного прироста FPS при переходе на Xeon E5 2696 V3 обнаружено не было. В большинстве проектов частота кадров оставалась одинаковой, и лишь в некоторых играх, в число которых входит хорошо оптимизированный под многопоток Cyberpunk 2077, 18-ядер Xeon E5 2696 V3 показал прибавку на уровне погрешности.

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Таким образом, было продемонстрировано отсутствие необходимости в выборе более дорогого Xeon E5 2696 V3. Результаты, показываемые им и Xeon E5 2666 V3, практически не отличаются, и последнего вполне достаточно для запуска всех современных игр.