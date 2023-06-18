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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Новая Radeon RX Vega 56 за 8000 рублей c Aliexpress запустила современные игры с высоким FPS
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Несмотря на снижение активности на рынке криптовалют, и соответствующем спаде спроса на оборудование среди майнеров, стоимость видеокарт все еще остается достаточно высокой. Впрочем, спасти ситуацию и выручить геймеров готовы братья китайцы. Множество компаний из Поднебесной денно и нощно штампуют новенькие карты из бывших в употреблении GPU.

Впрочем, это данное обстоятельство не мешает готовым изделиям нормально работать. Кроме того, стоимость получившегося девайса в несколько раз ниже, чем у устройств с аналогичной производительностью из магазинов.

Так, отечественный блогер PRO PC лично в этом убедился, приобретя на Aliexpress новую видеокарту Radeon RX Vega 56 в исполнении от JGINYUE, стоимостью всего 8000 рублей. Данный видеоадаптер способен успешно конкурировать с той же GeForce RTX 3050, которая в розничных сетях стоит примерно в три раза дороже. При проведении подробного тестирования Radeon RX Vega 56 в современных играх, блогер для наглядности так же сравнил ее с другими популярными решениями в лице Radeon RX 5600 XT и GeForce GTX 1660 Super.

После проведенных испытаний выяснилось, что видеокарта от китайского производителя с GPU из 2017 года без проблем запускает все актуальные тайтлы с высокой частотой кадров. К примеру, в вышедшей в прошлом году игре Dying Light 2 обозреваемый экземпляр Radeon RX Vega 56 выдавал в среднем 83 FPS, обогнав более дорогую GeForce GTX 1660 Super, обладающую при этом меньшим объемом памяти. В других "графонистых" проектах видеокарта также показала хорошие результаты успешно, конкурируя с моделью от NVIDIA. Что касается легковесных онлайн-шутеров, то с ними у Radeon RX Vega 56 не возникло абсолютно никаких проблем, фреймрейт там стабильно "улетал" далеко за 100 FPS.

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Таким образом, в очередной раз было доказано, что даже обладая скромной суммой в кошельке, можно рассчитывать на покупку достаточно производительного графического адаптера, который позволит приобщиться к последним новинкам игропрома. При этом вы получаете новое устройство, которое приятно держать в руках, без необходимости взаимодействия с различными сомнительными личностями, обитающими на просторах рынка б/у железа.

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#aliexpress #radeon #vega 56 #jginyue
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