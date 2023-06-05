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Valve опубликовала обновление статистики наиболее распространенных конфигураций ПК. Согласно последним данным, GeForce RTX 3060 не сбавляет темпы по покорению первой строчки рейтинга самых популярных видеокарт у пользователей Steam. Количество владельцев данной модели увеличилось на довольно существенные 0,24%, это самый большой показатель среди всех моделей в чарте.
Еще немного и GeForce RTX 3060 обойдет своего идейного предшественника, GeForce RTX 1060, доля которого понемногу снижается из-за роста системных требований новых игр. Текущий лидер в лице GeForce GTX 1650 также начинает терять расположение геймеров, на что в немалой степени влияет скромный объем памяти.
В перспективе GeForce RTX 3060 может забрать себе трон самого популярной видеокарты в рейтинге Steam, который косвенно отражает положение дел во всей игровой индустрии. Вялый старт графических ускорителей Ada Lovelace среднего сегмента, по всей вероятности, только подстегивает данный тренд.