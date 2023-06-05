С уходом EVGA с рынка графических ускорителей и прекращением развития компанией MSI линейки Lightning, нишу сверхдорогих и максимально облагороженных топовых версий видеокарт, ориентированных на экстремальных оверклокеров, стал представлять единственный участник — фирма Galax с ее серией Hall of Fame (HOF).
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AsusTek Computer Inc. не согласившись с текущим раскладом сил, решила показать марку посредством выпуска GeForce RTX 4090 ROG Matrix. Тем самым компания возрождает знаменитую линейку, и как бы демонстрирует всем, что есть еще порох в пороховницах.
Печатная плата видеокарты построена на базе ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix. Среди изменений значится установка дополнительных датчиков температуры рядом с GPU и системой питания, позволяющих посредством ПО отследить места перегрева и, тем самым, выявить недочеты в монтаже системы охлаждения.
Силовые каскады Onsemi были заменены на более качественные компоненты от MPS. Кроме того, подвергся снижению уровень шума от дросселей (новые партии серии ROG Strix также получат обновленные ревизии катушек). Наконец, инженеры ASUS оборудовали GeForce RTX 4090 ROG Matrix штатной 360 мм системой жидкостного охлаждения.
Приятно осознавать, что сегмент суперфлагманских решений пополнился новым игроком. И, хотя, минорность модификаций не позволяет ожидать от новинки сенсационных рекордов, определенную популярность среди зажиточных энтузиастов она все же найдет.