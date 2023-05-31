Безлимитные тарифы ушли в прошлое

В России снижается количество желающих бороздить просторы Интернета с помощью мобильной связи. Люди, недовольны политикой, проводимой операторами, а конкретно их не устраивают текущие тарифы и фактическая остановка в развитии сетей нового поколения. В настоящий момент скорость мобильного интернета в РФ ниже, чем в других развитых странах, более чем на 50%.

реклама

Санкционное давление сказывается тем, что компании стараются по максимуму задействовать все возможности 4G. К сожалению, ресурс последнего ограничен, и все время сидеть на четвертом поколении при любом желании нет возможности, поскольку мобильный трафик из года в год только растет.

Подобный расклад дел привел к тому, что абоненты начали массово переходить на использование сетей Wi-Fi. Они присутствуют во многих общественных местах, более быстры и не имеют ограничений на объем скачивания. Безлимитный мобильный интернет операторы уже давно не предлагают, а имеющегося даже в наиболее дорогих пакетах количества гигабайт не хватает даже на несколько дней просмотра видео.

Впрочем, сейчас власти в кооперации со специалистами работают над проектом развития отрасли на период 2024-2035 гг, который еще будет подвергаться множеству корректировок. Будем надеяться на то, что в нем найдется место сетям поколения 5G и более совершенным, иначе имеющаяся инфраструктура может не переварить возрастающий объем информации, а также на то, что безлимитный мобильный интернет когда-нибудь все же снова станет для нас реальностью.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Источник