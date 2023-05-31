В России снижается количество желающих бороздить просторы Интернета с помощью мобильной связи. Люди, недовольны политикой, проводимой операторами, а конкретно их не устраивают текущие тарифы и фактическая остановка в развитии сетей нового поколения. В настоящий момент скорость мобильного интернета в РФ ниже, чем в других развитых странах, более чем на 50%.
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Санкционное давление сказывается тем, что компании стараются по максимуму задействовать все возможности 4G. К сожалению, ресурс последнего ограничен, и все время сидеть на четвертом поколении при любом желании нет возможности, поскольку мобильный трафик из года в год только растет.
Подобный расклад дел привел к тому, что абоненты начали массово переходить на использование сетей Wi-Fi. Они присутствуют во многих общественных местах, более быстры и не имеют ограничений на объем скачивания. Безлимитный мобильный интернет операторы уже давно не предлагают, а имеющегося даже в наиболее дорогих пакетах количества гигабайт не хватает даже на несколько дней просмотра видео.
Впрочем, сейчас власти в кооперации со специалистами работают над проектом развития отрасли на период 2024-2035 гг, который еще будет подвергаться множеству корректировок. Будем надеяться на то, что в нем найдется место сетям поколения 5G и более совершенным, иначе имеющаяся инфраструктура может не переварить возрастающий объем информации, а также на то, что безлимитный мобильный интернет когда-нибудь все же снова станет для нас реальностью.