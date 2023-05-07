Всего один МРОТ, и все игры летают

Многие откровенно боятся приобретать видеокарты на китайских торговых площадках, как от производителей из Поднебесной, так и брендовые бывшего употребления, опасаясь быстрого выхода их из строя и отсутствия внятной гарантии. Но подобный риск позволяет сократить расходы на покупку железа в 1,5-2 раза. Тем более что "шанс" пройти в известном направлении существенно меньше, чем получить исправное устройство.

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Российский блогер (ютуб-канал Hard Test) лично пробрел на Aliexpress видеоадаптер Radeon RX 6600 в исполнении от Dataland и убедительно доказал, что заказывать комплектующие из Китая может быть полезно для вашего финансового состояния. Прибывший экземпляр был неплохо обернут несколькими слоями пупырчатой пленки, и после распаковки было видно, что внешне он выглядел как новый, не было даже пыли.

В разобранном виде можно было наблюдать, что Dataland Radeon RX 6600 довольно неплохо собрана, какие-либо окислы или остатки флюса не были обнаружены. О б/у прошлом видеокарты напоминал разве что изменивший цвет GPU, а также потертости на разъеме PCI-E.

Память набрана не ужаренными, одинаковыми чипами Hynix. Данные, полученные от утилиты GPU-Z, полностью соответствовали характеристикам эталонной Radeon RX 6600. Прогон в Furmark нагрел видеочип до 54 °C, а HotSpot до 72 °C при 57% оборотах вентиляторов.

Казалось бы, в современных реалиях, когда цены на производительные видеокарты стартуют с тысячи долларов, сложно ожидать от решения за 200 убитых енотов хоть сколь-либо вменяемой частоты кадров в актуальных проектах. Однако проведенное тестирование показало, что даже китайский ширпотреб может обеспечить минимальные 60 FPS в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p на впечатляющих настройках графики, ниже которых спускаться не имеет никакого смысла в данной игре, поскольку она в первую очередь именно про "графоний", а не все остальное.

Прочие тайтлы также пошли "на ура", к примеру, в God of War удалось выжать более 50 FPS, в Elden Ring на максимальном пресете были доступны все из залоченных 60 FPS. Far Cry 6 на "ультра" также "полетела" с более, чем 100 FPS.

Тестирование в некоторых играх проводилось с параллельным сравнением Radeon RX 6600 с GeForce RTX 2060 Super, обладающей схожей стоимостью. В вышеупомянутом Far Cry 6 последняя отстала от героини обзора на 20%. Marvel's Spider-Man Remastered на очень высоких настройках аналогично шла лучше на Radeon RX 6600 с опережением модели от NVIDIA примерно на те же 20%. Правда, стоить учитывать, что преимущества видеокарты от AMD проявлялись при использовании разрешения 1080p, а в 1440p GeForce RTX 2060 Super за счет вдвое более широкой шины памяти не только догоняла Radeon RX 6600, но и была быстрее нее.

В целом, Dataland Radeon RX 6600 оставила положительные впечатления, так как смогла справиться со всеми современными играми, запуская их на высоких и ультра настройках с высокой и стабильной частотой кадров. По сравнению с GeForce RTX 2060 Super она имеет на 70% меньшее энергопотребление, и в игровой нагрузке до 20-25% быстрее в разрешении 1080p при схожей стоимости обеих карт.





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Таким образом, совсем не обязательно "кормить барыг", платя астрономически высокую цену за хоть сколь-либо достаточную производительность в тяжелых ААА-хитах последних лет. Можно сократить затраты в несколько раз, сделав выбор в пользу видеокарты из Поднебесной. К сожалению, так сложилось, что даже крупные отечественные торговые сети разворачивают покупателей, обратившихся к ним по поводу возникшего гарантийного случая. Так что, гарантия в наше время, фактически, утратила свою функцию, и реальной защитой от поломки устройства могут стать лишь усилия продавца по недопущению подобного, ради сохранения высокого рейтинга и доверия среди постоянных и потенциальных клиентов.