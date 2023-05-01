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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
16 ГБ видеопамяти творят настоящие чудеса
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2023-й год подарил миру ПК превосходные игровые порты с консолей последнего поколения, но не все геймеры оказались готовы к такому подарку судьбы. Наиболее прозорливыми оказались "свидетели потенциала" видеокарт Radeon, не поверившие в светлое будущее GeForce с повальным недобором на последних количества видеопамяти.

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Зарубежный техно-портал Hardware Unboxed, обладая достаточными финансовыми ресурсами, на деле доказал, почему видеокартам с 8 ГБ VRAM нет места в современных игровых системах. В Star Wars Jedi: Survivor, являющим собой венец современного геймдевелопинга, схлестнулись не на жизнь, а насмерть две популярных модели от обоих противоборствующих лагерей, GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800, чтобы показать, что важнее в текущих условиях, отточенная поддержка пропиетарных технологий или грубая сила вкупе с удвоенным объемом видеобуфера.

На высоких настройках графики с активированной фирменной технологией трассировки лучей от NVIDIA, Radeon RX 6800 не оставила от соперницы и мокрого места. В сверхпопулярном разрешении 1080p, которым согласно статистике Steam пользуется 64% геймеров, превосходство "красных" над "зелеными" составило более 41%.

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Таким образом, мифические преимущества видеокарт GeForce над Radeon развеялись, как дым. Компания AMD в очередной раз опровергла басни фанатов NVIDIA о исключительности продукции последней. Судьбы вышедших в одно время, и расположенных на одной ценовой ступеньке, Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070, спустя время кардинально разошлись. Одна с поднятой головой продолжила "щелкать игры, как орешки", а второй был уготован путь безжалостного забвения и досрочного отправления на свалку истории.

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#geforce #radeon #rtx 3070 #star wars jedi survivor #rx 6800
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Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
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