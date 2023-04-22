Геймеры более "не ведутся" на маркетинг

Техно-портал TechSpot сообщает, что NVIDIA на целый месяц приостановила поставки партнерам графических процессоров для GeForce RTX 4070 из-за нарастающей проблемы переизбытка готовой продукции, вызванной чрезвычайно низким спросом на последнюю даже среди ярых приверженцев "зеленого лагеря". Компания возлагала на новинку большие надежды и верила, что агрессивная маркетинговая стратегия и положительный фон, исходящий от "проплаченных" блогеров, подхваченный зомбированной публикой, поднимет продажи до новых, ранее невиданных, высот.

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Однако NVIDIA, преисполненная необоснованным оптимизмом, просчиталась, установив на GeForce RTX 4070 слишком высокую цену в 600$. За последние несколько лет стоимость видеокарты среднего сегмента взлетела практически вдвое, и чем ниже она в иерархии линейки, тем острее целевая аудитория реагирует на рост цен. Массовый геймер с нетерпением ожидал выход GeForce RTX 4070, предполагая, что она предложит уровень производительности выше, чем у GeForce RTX 3080, стоя при этом дешевле.

Увидев реальный расклад дел, игроки просто проигнорировали GeForce RTX 4070, и вялые продажи привели к затовариванию складов. Издательство DigiTimes пишет, что компания учла данный опыт, и не будет перегибать со ценами на предстоящую GeForce RTX 4060 Ti, предварительно установив стоимость последней на уровень в 400$. Впрочем, вместо снижения цен в будущем NVIDIA может прибегнуть просто к более равномерной дозировке выпуска новых графических процессоров.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо этого, на пороге уже стоит новый взлет криптовалютной индустрии, который в очередной раз должен подхлестнуть продажи видеокарт практически всех линеек и производителей. Тогда геймеры будут молить рынок об установке рекомендуемых цен, и позволить за 600$ смогут в лучшем случае GeForce RTX 3050.