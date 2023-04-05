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Не секрет, что самой распространенной операционной системой в мире является всем известная Windows. Корпорация Microsoft в течение десятков лет планомерно подсаживала пользователей всех мастей на свои продукты, преподнося в качестве основного преимущества простоту пользования оными. Поскольку 95% населения не склонны к излишним размышлениям, они с радостью набросились на куцую поделку от MS.

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Другие ОС оказались забыты, но не Linux, который, постепенно развиваясь, стал мощнейшей из сред для запуска программного обеспечения. Не менее простой, чем Windows, и, вместе с тем, гораздо более гибкой в плане настройки под себя и под выполняемые задачи. Фактически, "винду" уже сейчас можно отправлять на свалку истории, так как Linux не только обладает аналогичными возможностями, но и предлагает гораздо больший функционал.

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К примеру, в Linux существует так называемый терминал, который позволяет делать с ОС абсолютно всё, что угодно. Любые мыслимые операции, для которых в Windows нужно устанавливать кучу программ, в линуксе делаются небольшими шелл-скриптами, написанными за пару минут "на коленке". Жалкий PowerShell и уже тем более древняя командная строка "cmd.exe" не обладают и тысячной долей того, что может консоль в Linux.

Может показаться, что для использования Linux нужно иметь как минимум ученую степень, но наличие мощного инструментария в нем отнюдь не означает, что там нет дружелюбного GUI. Это в Windows "юзверь" загнан в угол и скован одним имеющимся дизайном. Линукс дает возможность выбрать из десятков различных "сред рабочего стола", порой кардинально различающихся по стилизации и встроенным опциям.

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Хотите интерфейс в стиле Macos? Пожалуйста! А может навороченный, и наполненный кучей красивых анимацией? Легко! Уделив настройке некоторое время, можно создать свой неповторимый стиль. Гибкость Linux также позволяет построить свой рабочий стол с нуля или на базе имеющегося, который будет полностью удовлетворять вашим запросам. Теоретически, в Windows можно скрыть интерфейс и использовать самописный, но тогда придется столкнуться с массой ограничений на уровне кода, и крайне маловероятно, что удастся достигнуть полной подгонки под себя.

Также печально осознавать, что Windows становится всё жирнее и жирнее, наполняясь ненужным функционалом, от которого мало пользы. Только для работы самой ОС требуется уже как минимум 4 ГБ оперативной памяти. Тяжеловесный GUI еле ворочается на не самых слабых ПК. Linux — другое дело. Самые легковесные дистрибутивы занимают в ОЗУ от силы пару сотен мегабайт и позволяют полноценно пользоваться компьютером. Стоит ли говорить, что при их использовании рабочий стол просто летает, а скорость работы приложений ограничена вычислительной мощностью процессора, которая не съедается бесполезными "свитоперделками".

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Ахилесовой пятой Windows является то, что производители зачастую прекращают выпуск драйверов под новые версии данной ОС. К счастью, выбрасывать прекрасно работающее оборудование не придется, если... перейти на Linux! Он прямо "из коробки" поддерживает огромное количество различных устройств, и старые модели тех же принтеров работают даже в новейших его версиях.

Для многих важнейшим плюсом Linux станет практически полное отсутствие вирусов из-за того, что они в нем просто напросто не работают. Можно свободно пользоваться Интернетом и без опасений подключать любые флешки. Даже если зловред проникнет на ПК, то он не сможет запуститься и причинить какой-либо ущерб. Так что при использовании Linux за безопасность важных данных можно не беспокоиться.

Привлекательности Linux также добавляет его полная бесплатность. Больше не нужно кормить жадные до денег корпорации, отныне каждый может установить надежную, высокопроизводительную и современную ОС, не заплатив за это ни копейки. Можно забыть про мучения с активаторами, просто бери и пользуйся в свое удовольствие.

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Таким образом, учитывая полную и безоговорочную победу Linux над Windows по всем параметрам, последнюю стоило бы давно отправить на свалку истории. Но массовый пользователь еще не в полной мере готов расстаться с привычным интерфейсом, поэтому миграция на передовые технологии открытого ПО пока не носит всеобъемлющий характер. Однако, рано или поздно человечество постигнет дзен Linux'а и в полной мере оценит его широчайшие возможности.