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Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech

Некогда данная фирма выпускала продукцию приемлемого качества, однако со временем перешла к производству откровенного барахла
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Периферийные устройства, такие, как клавиатура и мышь являются неотъемлемым атрибутом любого ПК. От них в немалой степени зависит как успешная и продуктивная работа, так и приятное времяпровождение за играми различных жанров. Если используемая аппаратура по какой-либо причине не устраивает пользователя, то это может сказаться на итоговых результатах деятельности, будь-то набор текста, да и просто навигация по дебрям ОС.

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На рынке присутствует множество фирм, предлагающих продукцию различного качества, от бюджетной до премиальной. Совсем откровенный хлам наши сети практически не продают, отставив сию нишу маркетплейсам и китайским торговым площадкам. Зато располагают широчайшим выбором на первый взгляд качественной продукции именитых производителей. Неопытный пользователь, поведшись на басни различных рекламных обзорщиков, может выбрать одну из "попсовых" моделей, а затем недоумевать, почему дорогостоящее изделие работает из рук вон плохо.

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Но не только наивные "юзвери" могут сделать опрометчивый выбор. Прожженные "пекари" также зачастую попадаются на уловки недобросовестных фирм. Многие из брендов годами нарабатывали себе имя, производя изделия вполне приемлемого качества. Но, к сожалению, в последнее время они начали скатываться в бездну штампования откровенного шлака. Если раньше покупатель купив что-либо мог радоваться покупке, то сейчас, повторив сие действие, он может быть откровенно разочарован в товаре и недоволен тем, что его, преданного фаната марки, вот так просто развели.

Мой первый ПК был оборудован мышью от фирмы Logitech. Это было настоящее произведение искусства. Ее формы идеально повторяли изгибы ладони. Невероятно красивый дизайн заставлял смотреть на нее снова и снова. Еще бы, сочетание матового белого пластика изумительного качества и полупрозрачного бирюзового мало кого оставит равнодушным. Колесико, покрытое мягкой резиной, плыло по пальцу, словно облачко, а "благородный клик" клавиш сразу определял мышь в категорию высококлассных устройств.

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Шло время, периферия совершенствовалась, и, по всей видимости, где-то произошел тот самый перелом в сознании изготовителей оборудования, гласящий, что нужно оставить прежнее качество за бортом, и пора начинать увеличивать прибыль, не особо заботясь о результате.

И вот, как-то раз я решил, что пора бы обновить свою временную бюджетную мышку на что-то более сочетающееся с современным стилем ПК. Так как о компании Logitech у меня сохранились самые теплые воспоминания, я решил выбрать именно их продукцию. Тем более, что, по-моему мнению, до недавних пор, именно эта марка считалась самой топовой среди производителей манипуляторов типа "мышь".

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И с этим радостным чувством я отправился в ближайший магазин на три буквы. После приобретения вожделенного устройства, я направился домой. И, наконец, настал тот час, когда я смог открыть коробку и узреть и пощупать новое слово в индустрии "мышестроения", а также сравнить его с моими воспоминаниями о предыдущей мыши Logitech из тех времен, когда они считались эталоном для прочих производителей.

На первый взгляд всё выглядело неплохо. Выбранная мной Logitech G102 Lightsync, казалось, обладает довольно неплохим соотношением "цена / потребительские свойства". Дизайн на уровне, есть модная многоцветная подсветка. Размер и форма были очень схожими с теми, что были у бело-бирюзовой мыши от Logitech, которой я пользовался ранее.

Однако, что-то меня в ней отталкивало, на ментальном уровне. Я бы не сказал, что это качество исполнения, нет, все как надо, везде всё подогнано идеально. Подсветка не "вырвиглазная", равномерная. Отлично распределенный вес, превосходно выверенные размеры клавиш и расстояния между ними, а также длинный провод с софттач-покрытием. Казалось бы, что еще надо для счастья?

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Меня смогут понять владельцы немецких автомобилей, которые застали золотую эпоху 2000-х, и успели опробовать качество запчастей тех времен. Они согласятся с утверждением, что выпускающееся сейчас, можно описать только словосочетанием — бездушный ширпотреб. И это можно распространить на многое, в том числе и на новые мыши от Logitech. Они лишены того тевтонского монументального качества и представляют собой просто безжизненный кусок пластмассы, с которым не чувствуешь особой связи и магической радости. Сухой и жесткий клик, не будоражащий сознание, не отдает "дешманщиной", но не идет ни в какое сравнение с тем качеством, которое было ранее.

Ну, и, главная причина, по которой я более не желаю иметь ничего общего с продукцией некогда мною любимой компании Logitech, так это отвратительные функциональные свойства приобретенной мной мыши. Спустя несколько лет, она начала производить так называемый "дабл-клик", когда при клике вместо одного нажатия последовательно быстро обрабатываются сразу два. Это доставляет массу неудобств, например, при закрытии окон можно завершить работу браузера с несохраненными данными.

Данный недостаток полностью разрушил тот идеальный образ отличного производителя, который сформировался в моем сознании относительно компании Logitech. Как сказал однажды Уоррен Баффет, чтобы заработать репутацию требуется двадцать лет, а чтобы ее потерять достаточно и пяти минут. Таким образом, мое безграничное доверие к некогда именитому производителю полностью и безоговорочно утрачено, и мышь Logitech G102 Lightsync торжественно отправляется на свалку, где ей самое место.

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logitech периферия компьютерная мышь g102 g102 lightsync оптическая мышь
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