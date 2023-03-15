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Razg0n За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4090 в магазинах РФ стоит дешевле, чем в Европе
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Не так давно обеспеченные любители высокопроизводительных комплектующих сильно за них переплачивали, и, казалось, что так будет вечно. Однако, уход западных компаний стал, своего рода, манной небесной для желающих сэкономить копейку другую.

Запущенный на полную катушку параллельный импорт в достаточно сжатые сроки достиг своей цели — российские геймеры стали платить за новые топовые видеокарты куда меньше, чем их европейские собратья. Так, в Ситилинке видеокарта Palit GeForce RTX 4090 Gamerock стоит на 2000 рублей дешевле, чем в известном немецком магазине "Mindfactory", при пересчете местной валюты в рубли.

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Получается, что потуги Запада, имеющие цель оказать воздействие на российскую экономику, все же сработали, и цены на комплектующие пошли вниз. Возможно, если так продолжится и далее, мы погрузимся в настоящий "компьютерный рай", где любое железо будет доступно всем и каждому абсолютно бесплатно.

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#россия #rtx 4090 #европа
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swr5
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