Новый подарок для фанатов "незамутненного" Android

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Через два месяца в солнечной Калифорнии, в небольшом городке Маунтин-Вью, под куполом амфитеатра "Шорлайн" состоится ежегодная конференция Google I/O 2023, на которой компания представит свои новые продукты. Среди них значится ожидаемый многими смартфон Google Pixel 7a, являющийся преемником Google Pixel 6a, ориентированный на средний сегмент рынка.

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Некоторые детали новинки просочились в сеть еще до премьеры. Предполагается, что дизайн и размеры будут скопированы со своего старшего собрата, Google Pixel 7. Также от него будет унаследованы SoC Google Tensor G2, LPDDR5 и UFS 3.1.

Google Pixel 7a будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. А также двойной задней камерой, состоящей из 64 Мп сенсора Sony IMX787 и 12 Мп сверхширокоугольного объектива. Первый способен делать снимки при слабом освещении с широким динамическим диапазоном (WDR).

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Кроме прочего, поддерживается беспроводная зарядка, мощность 5 Вт. В качестве операционной системы выступает Android 13.