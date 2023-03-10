Цифровая свобода увязла в бюрократии

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На этой неделе наблюдательный совет Meta Platforms (организация, запрещенная на территории РФ) объявил, что необходимо уделить пристальное внимание модерированию арабского слова «шахид», переводящегося на русский, как «мученик», поскольку оно является наиболее удаляемым в текстах, публикуемых в приложениях компании, чем любое другое. Meta задалась вопросом о том, стоит ли продолжать стирать сообщения, содержащие слово «шахид» в смысле, когда оно обозначает лиц, признанных опасными, или нужно искать какой-либо другой подход.

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«Это довольно сложная дилемма, непременно возникающая при модерации сообщений, которая напрямую влияет на то, как миллионы людей выражают свое мнение в Интернете, а также на то, насколько сильному контролю подвергаются мусульманские и арабоязычные сообщества из-за используемых Meta правоприменительных методов», — сказал Томас Хьюз, директор администрации наблюдательного совета.

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Правление компании отметило, что модерация слова «шахид» может привести к его чрезмерному распространению в цифровой среде, особенно в арабоязычных странах, и может повлиять на новостные публикации в данных регионах, поэтому призвала к общественному обсуждению возникшей ситуации.