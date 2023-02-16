Ожидаемый многими Samsung Galaxy A54 5G в настоящий момент проходит сертификацию в различных ведомствах, и уже совсем скоро он будет представлен компанией Samsung вместе с другими смартфонами серии Galaxy A.
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По информации из надежных источников новинка получит 6,4 дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За обработку информации будет отвечать SoC Exynos 1380. Объем оперативной памяти может составить или 6 или 8 ГБ, постоянная же будет варьироваться между 128 и 256 ГБ.
Что касается фото-видео возможностей аппарата, то они будут реализованы при помощи тройной основной камеры, состоящей из 50 Мп сенсора с оптической стабилизацией, 12 Мп сверхширокоугольного объектива и 5 Мп макросенсора. Передняя селфи-камера получит разрешение 32 Мп.
Остальные характеристики Samsung Galaxy A54 5G следующие: ОС, основанная на Android 13, обернутая в оболочку One UI 5.0; класс защиты IP67, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, наличие Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.
Если говорить о ценообразовании, то примерная стоимость модели с 128 ГБ памяти может составить около 550 евро. Версия на 256 ГБ обойдется уже в 590-610 евро.